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12 эйсов не спасли Мюллера от проигрыша Эбдену во втором круге в Хертогенбосхе

12 эйсов не спасли Мюллера от проигрыша Эбдену во втором круге в Хертогенбосхе
Теннис / ATP

Австралиец Мэттью Эбден вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 250, который проходит в Хертонегбосхе (Нидерланды). Во втором круге он оказался сильнее представителя Люксембурга Жиля Мюллера, посеянного под третьим номером, со счётом 6:3, 7:5.

Матч длился 1 час 24 минуты. Эбден выполнил 6 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету Мюллера 12 эйсов, 2 ошибки на подаче и 4 упущенных брейк-пойнта.

В следующем круге соревнований Эбден встретится с румыном Мариушом Копилом, обыгравшим японца Юити Сугиту (7).

Хертогенбосх (м) 2018. 2-й круг
13 июня 2018 года, среда. 16:35 МСК
Жиль
Мюллер
Мэттью
Эбден
3:6 5:7
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