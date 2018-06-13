12 эйсов не спасли Мюллера от проигрыша Эбдену во втором круге в Хертогенбосхе

Австралиец Мэттью Эбден вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 250, который проходит в Хертонегбосхе (Нидерланды). Во втором круге он оказался сильнее представителя Люксембурга Жиля Мюллера, посеянного под третьим номером, со счётом 6:3, 7:5.



Матч длился 1 час 24 минуты. Эбден выполнил 6 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету Мюллера 12 эйсов, 2 ошибки на подаче и 4 упущенных брейк-пойнта.



В следующем круге соревнований Эбден встретится с румыном Мариушом Копилом, обыгравшим японца Юити Сугиту (7).