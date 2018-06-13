Касаткина выступит на турнире в Москве

Россиянка Дарья Касаткина объявила, что примет участие в турнире, который пройдёт в Москве с 22 по 29 июля.



«Друзья! 22-29 июля я приму участие в новом турнире WTA Moscow River Cup в Москве! Спасибо команде организаторов за приглашение и возможность играть перед своими болельщиками. Как здорово, что наш вид спорта продолжает набирать популярность у нас в стране! Приходите! Будет жарко», — написала Касаткина на своей странице в сети «Инстаграм».

Призовой фонд соревнований в столице России составит $ 626 750. В феврале Касаткина выступала на турнире в Санкт-Петербурге. Она дошла до полуфинала, где уступила француженке Кристине Младенович.