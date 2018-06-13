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Медведев в двух сетах уступил Вердаско во втором круге в Хертогенбосхе

Медведев в двух сетах уступил Вердаско во втором круге в Хертогенбосхе
Теннис / ATP

Россиянин Даниил Медведев не сумел выйти в четвертьфинал травяного турнира категории ATP 250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Во втором круге он уступил испанцу Фернандо Вердаско (4) со счётом 4:6, 1:6.

Теннисисты провели на корте 55 минут. Вердаско выполнил 8 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Медведева 1 эйс, 3 двойные ошибки и 3 упущенных брейк-пойнта.

За выход в полуфинал соревнований в Нидерландах Вердаско поспорит с австралийцем Бернардом Томичем (Q), ранее обыгравшим голландца Робина Хасе (6).

Хертогенбосх (м) 2018. 2-й круг
13 июня 2018 года, среда. 17:40 МСК
Даниил
Медведев
Фернандо
Вердаско
4:6 1:6
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