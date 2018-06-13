Медведев в двух сетах уступил Вердаско во втором круге в Хертогенбосхе

Россиянин Даниил Медведев не сумел выйти в четвертьфинал травяного турнира категории ATP 250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Во втором круге он уступил испанцу Фернандо Вердаско (4) со счётом 4:6, 1:6.



Теннисисты провели на корте 55 минут. Вердаско выполнил 8 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Медведева 1 эйс, 3 двойные ошибки и 3 упущенных брейк-пойнта.



За выход в полуфинал соревнований в Нидерландах Вердаско поспорит с австралийцем Бернардом Томичем (Q), ранее обыгравшим голландца Робина Хасе (6).