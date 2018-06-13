Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Пуи вышел в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Пуи вышел в четвертьфинал турнира в Штутгарте
Теннис / ATP

Французский теннисист Люка Пуи вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 250, который проходит на травяных кортах в Штутгарте (Германия). В стартовом матче вторая ракетка соревнований обыграл немца Рудольфа Моллекера (WC) со счётом 6:3, 6:4.

Матч длился 50 минут. Пуи выполнил 10 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 2. На счету немецкого спортсмена 4 эйса, 2 ошибки на подаче и 1 упущенный брейк-пойнт.

В четвертьфинале Пуи встретится с теннисистом из Узбекистана Денисом Истоминым, ранее обыгравшим немца Флориана Майера.

Штутгарт 2018. 2-й круг
13 июня 2018 года, среда. 18:00 МСК
Рудольф
Моллекер
Люка
Пуи
3:6 4:6
Первая проба травы. Федерер начинает погоню за Надалем
Сразу после «Ролан Гаррос» пройдут первые турниры на траве – мужской Штутгарт, женский Ноттингем и объединённый Хертогенбосх.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент