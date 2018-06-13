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Осака обыграла Аллертову во втором круге турнира в Ноттингеме

Осака обыграла Аллертову во втором круге турнира в Ноттингеме
Теннис / WTA

Японская теннисистка Наоми Осака завоевала путёвку в четвертьфинал турнира категории International, который проходит в Ноттингеме (Великобритания). Во втором круге она обыграла чешку Денису Аллертову со счётом 6:3, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 3 минуты. Осака выполнила 6 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Аллертовой 5 двойных ошибок, у румынки нет ни эйсов, ни реализованных брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал Осака поспорит с румынкой Михаэлой Бузэрнеску (5), ранее обыгравшей американку Ирину Фалькони (Q).

Ноттингем 2018. 2-й круг
13 июня 2018 года, среда. 18:40 МСК
Наоми
Осака
Дениса
Аллертова
6:3 6:2
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