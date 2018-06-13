Федерер: очень рад, что оформил возвращение в тур победным результатом

Швейцарский теннисист Роджер Федерер (1) поделился эмоциями после победы над немцем Мишей Зверевым со счётом 3:6, 6:4, 6:2 во втором круге турнира в Штутгарте (Германия). Уроженец Базеля провёл свой первый матч с марта.



«Три месяца — длительный срок. Мне пришлось пропустить достаточно много времени. Я очень рад, что оформил возвращение в тур победным результатом. Это был очень сложный матч. В первом сете мне не удалось воспользоваться своими шансами, соперник прибавил в нужное время и сумел выиграть партию. Потом я вернулся на правильный путь и нашёл свой ритм. Это был хороший старт. Я очень доволен тем, как сыграл», — цитирует Федерера официальный сайт ATP.



За выход в полуфинал соревнований в Германии Федерер поспорит с победителем поединка Гидо Пелья (Аргентина) — Праджнеш Гуннесваран (Индия, Q).

Первая проба травы. Федерер начинает погоню за Надалем Сразу после «Ролан Гаррос» пройдут первые турниры на траве – мужской Штутгарт, женский Ноттингем и объединённый Хертогенбосх.