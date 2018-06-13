Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Осака: чем чаще я выхожу на корт, тем лучше играю

Осака: чем чаще я выхожу на корт, тем лучше играю
Теннис / WTA

Японка Наоми Осака (3) прокомментировала победу над чешкой Денисой Аллертовой со счётом 6:3, 6:2 во втором круге турнира категории International в Ноттингеме (Великобритания).

«Я чувствую себя хорошо на травяных кортах, поскольку побеждаю. Пока на турнире всё складывается для меня хорошо. Я люблю проводить много матчей. Чем чаще я выхожу на корт, тем лучше играю», — приводит слова Осаки официальный сайт WTA.

За выход в полуфинал турнира с призовым фондом $ 250 тыс. Осака поспорит с румынкой Михаэлой Бузэрнеску (5), ранее обыгравшей американку Ирину Фалькони (Q).

Первая проба травы. Федерер начинает погоню за Надалем
Сразу после «Ролан Гаррос» пройдут первые турниры на траве – мужской Штутгарт, женский Ноттингем и объединённый Хертогенбосх.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент