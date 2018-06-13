Осака: чем чаще я выхожу на корт, тем лучше играю

Японка Наоми Осака (3) прокомментировала победу над чешкой Денисой Аллертовой со счётом 6:3, 6:2 во втором круге турнира категории International в Ноттингеме (Великобритания).



«Я чувствую себя хорошо на травяных кортах, поскольку побеждаю. Пока на турнире всё складывается для меня хорошо. Я люблю проводить много матчей. Чем чаще я выхожу на корт, тем лучше играю», — приводит слова Осаки официальный сайт WTA.



За выход в полуфинал турнира с призовым фондом $ 250 тыс. Осака поспорит с румынкой Михаэлой Бузэрнеску (5), ранее обыгравшей американку Ирину Фалькони (Q).