Фарроу: мы огорчены тем, что Надаль решил сняться с турнира в Лондоне

Директор мужского теннисного турнира в Лондоне Стивен Фарроу поделился мнением о решении испанца Рафаэля Надаля. Первая ракетка мира предпочёл отказаться от выступления на соревнованиях после изнурительного грунтового сезона.



«Конечно, мы огорчены тем, что Рафа решил отказаться от выступления на турнире. Впрочем, я хочу пожелать испанцу всего наилучшего. Надеюсь, что мы увидим его на нашем турнире в следующем году. В то же время я очень рад, что нам удалось пригласить Новака Джоковича. Серб пополнил и без того хороший состав участников», — цитирует Фарроу официальный сайт турнира.



По итогам нынешней недели Надаль может упустить звание первой ракетки мира. Для этого швейцарец Роджер Федерер должен дойти до финала на соревнованиях в Штутгарте.