Вавринка пропустит турниры в Бостаде и Гштааде

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Стэн Вавринка пропустит грунтовые турниры, которые состоятся в июле, сообщает Ubitennis.



33-летний спортсмен должен был приехать на соревнования в Бостаде (Швеция) и Гштааде (Швейцария), но медицинский штаб спортсмена посоветовал ему не заниматься частой сменой покрытия. В прошлом году Вавринка перенёс операцию на колене, и в этом ему пришлось пропустить почти три месяца, чтобы восстановить кондиции. Швейцарец вернулся на корт в мае, но с тех пор одержал всего одну победу в четырёх матчах.



В настоящий момент Вавринка занимает 263-е место в рейтинге ATP. Швейцарец не выпадал из топ-250 мужской табели о рангах с августа 2003 года.

Вавринка ищет вдохновения. Помогут ли Магнус Норман и Донна Векич? Стэн Вавринка из-за травмы колена не может толком играть почти год. Новый старый тренер хочет вернуть швейцарца на лидирующие позиции.