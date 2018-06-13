Федерер: приятно снова почувствовать вкус победы

Швейцарец Роджер Федерер (1) прокомментировал победу над немцем Мишей Зверевым со счётом 3:6, 6:4, 6:2 во втором круге турнира в Штутгарте (Германия).



«Поединок со Зверевым получился сложным с самого начала. Выходя на корт, мы оба понимали, что любая деталь будет иметь немаловажное значение. Возможно, я создал больше возможностей, чем соперник, и именно поэтому добился итогового успеха. Мне удалось внести коррективы после поражения в первой партии, и это позитивный момент. Приятно, что я снова смог почувствовать вкус победы», — цитирует Федерера официальный сайт ATP.



Федерер вернёт себе звание первой ракетки мира, если дойдёт до финала на соревнованиях в Германии.

Первая проба травы. Федерер начинает погоню за Надалем Сразу после «Ролан Гаррос» пройдут первые турниры на траве – мужской Штутгарт, женский Ноттингем и объединённый Хертогенбосх.