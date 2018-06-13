Ферреро: если Надаль будет здоров, то поборется за победу на «РГ» в 2019 году

Победитель «Ролан Гаррос»-2003 испанец Хуан-Карлос Ферреро назвал сильные стороны первой ракетки мира Рафаэля Надаля.



«Я общался с тренером Рафы и поделился собственной точкой зрения по поводу успехов Надаля. На мой взгляд, ключевой фактор заключается в том, что Рафа сражается в каждом розыгрыше на максимальном уровне, отдаваясь игре без остатка. Считаю это самым сложным аспектом. Сумеет ли Рафа выиграть Открытый чемпионат Франции в 2019 году? Может случиться что угодно. Если Надаль будет здоров, у него появятся хорошие шансы на очередной успех», — цитирует Ферреро Mundo Deportivo.