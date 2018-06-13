Кирьос вошёл в число участников турнира в Атланте

Австралийский теннисист Ник Кирьос выступит на турнире категории ATP 250 в Атланте (США), который пройдёт с 21 по 29 июля, сообщает Tennis World USA.



Уроженец Канберры побеждал на этих соревнованиях в 2016 году, а на следующий сезон он был вынужден сняться с турнира из-за повреждения бедра.



В этом году Кирьос из-за травмы локтя пропустил значительное количество соревнований, он выступил всего на четырёх турнирах. Свой последний матч 24-летний теннисист провёл в середине апреля в Хьюстоне (США). На старте сезона он завоевал титул в Брисбене, а затем дошёл до четвёртого круга на Australian Open.

Талантливый бузотёр. Скандалист Ник Кирьос воюет со всем миром В Майами Ник Кирьос в очередной раз вмешался в чужие разборки. Его собственные матчи тоже часто получаются скандальными.