Шарапова пропустит турнир в Бирмингеме

Россиянка Мария Шарапова приняла решение пропустить турнир в Бирмингеме, который пройдёт с 16 по 24 июня. По словам 31-летней спортсменки, она планирует позаботиться о своём здоровье.



«У меня хорошие воспоминания от турнира, поэтому я огорчена, что мне пришлось отказаться от участия. Я должна позаботиться о своём организме, поэтому иногда приходится принимать такие непростые решения. Желаю всем хорошего турнира», — цитирует Шарапову официальный сайт Ассоциации лаун-тенниса.



На завершившемся Открытом чемпионате Франции Шарапова дошла до четвертьфинала, где уступила испанке Гарбинье Мугурусе.