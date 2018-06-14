Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Бартоли: Надаль постоянно улучшает собственную игру

Бартоли: Надаль постоянно улучшает собственную игру
Теннис / ATP

Победительница Уимблдона-2013, бывшая седьмая ракетка мира француженка Марион Бартоли поделилась мнением об успехах испанца Рафаэля Надаля.

«Надаль в течение каждого года предстаёт в ином облике. Он выиграл «Ролан Гаррос», но сделал это совсем не так, как в 2005 году. Испанец продолжает совершенствовать игру, хотя мы в течение пяти-шести лет называем его «грунтовым королём». Рафа всегда ищет улучшения, такая способность есть также только у Федерера. Именно по этой причине Рафа и Роджер продолжают побеждать», — сказал Бартоли в интервью ITV.

Ранее стало известно, что Надаль пропустит турнир в Лондоне.

Надаль снялся с турнира в Лондоне
Рафаэль Надаль не успокоится, пока не побьёт все рекорды Роджера Федерера
Надаль снова сместил Федерера с первой строчки рейтинга ATP, установив новые рекорды, и будет лидером как минимум до конца «Ролан Гаррос».
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент