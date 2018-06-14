Федерер: у меня появился ещё один шанс переписать историю

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал возможность возвращения на первую строчку мирового рейтинга. Уроженец Базеля обойдёт испанца Рафаэля Надаля, если дойдёт до финала на турнире в Штутгарте.



«Конечно, я буду счастлив, если смогу снова стать первой ракеткой мира. Интересно, когда у тебя появляется шанс возглавить рейтинг по итогам небольшого турнира. Я могу снова переписать историю, улучшив рекорд и снова стать самым возрастным лидером мировой классификации. Мне пришлось пропустить три месяца, поэтому будет очень непросто добиться хорошего результат», — сказал Федерер в интервью Blick.

Первая проба травы. Федерер начинает погоню за Надалем Сразу после «Ролан Гаррос» пройдут первые турниры на траве – мужской Штутгарт, женский Ноттингем и объединённый Хертогенбосх.