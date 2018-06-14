Надаль и Газоль поздравили выпускников Rafa Nadal Academy

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль и центровой «Сан-Антонио Спёрс» Пау Газоль посетили теннисную Академию Надаля на Мальорке. Испанские спортсмены поздравили 17 выпускников академии, отметив, что спорт важен в жизни каждого человека.



«Спасибо за невероятный день, проведённый здесь. Поздравляем всех выпускников», – говорится в официальном «инстаграм»-аккаунте академии.



«Впечатлён этим невероятным комплексом», – цитирует Газоля World Tennis USA.



На прошедшем в Париже Открытом чемпионате Франции один из прошлогодних выпускников теннисной академии Рафаэля Надаля Хуаме Мунар сумел обыграть испанца Давида Феррера в матче первого раунда. Во втором круге в упорной борьбе он уступил экс первой ракетке мира Новаку Джоковичу.

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