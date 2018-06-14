Грот — о Тиме: играть с Надалем в Мадриде и на «Ролан Гаррос» — не одно и то же

Австралийский теннисист Самуэль Грот, завершивший карьеру после Australian Open 2018 года, прокомментировал победу первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля над представителем Австрии Домиником Тимом в финале Открытого чемпионата Франции со счётом 6:4, 6:3, 6:2. Ранее на соревнованиях в Мадриде Тим победил Надаля со счётом 7:5, 6:3.

«Играть с Надалем в Мадриде и на „Ролан Гаррос“ — это не одно и то же. Матчи прошли по разным сценариями. 86 побед и всего два поражения в Париже — это невероятный результат Рафы. Кто знает, сколько ещё титулов ему по силам взять», — приводит слова Грота Tennis World USA.