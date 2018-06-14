Свитолина: чемпионом мира станет Бразилия. Россия в 1/8 финала проиграет Испании

Украинская теннисистка Элина Свитолина в «Твиттере» поделилась своим прогнозом на чемпионат мира по футболу, который стартует в России 14 июня. По мнению 23-летней уроженки Одессы, занимающей пятую строчку в рейтинге WTA, в финале встретятся сборные Бразилии и Испании, и титул завоюют южноамериканцы.

В матче за третье место Свитолина видит команды Франции и Германии и отдаёт предпочтение немцам.

Элина предполагает, что сборная России на групповом этапе победит команды Саудовской Аравии и Египта, а также сыграет вничью с уругвайцами и в итоге выйдет в плей-офф со второго места. В 1/8 финала, по мнению теннисистки, подопечные Станислава Черчесова уступят испанцам.