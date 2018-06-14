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Маттек-Сэндс перекрасила волосы в красный цвет

Маттек-Сэндс перекрасила волосы в красный цвет
Теннис / WTA

Американка Бетани Маттек-Сэндс удивила своих поклонников новой причёской. Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» в парном и смешанном разрядах вернулась из салона красоты с ядовито-красными волосами.

«Называю это неоново-клубничная блондинка», – подписала фото Бетани.

Помимо пяти побед на «мэйджорах» в активе американки имеется золотая олимпийская медаль, которую она вместе с Джеком Соком завоевала для США на Играх в Рио-де-Жанейро.

Маттек-Сэндс лишь недавно восстановилась от чудовищной травмы, полученной на Уимблдоне-2017.

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