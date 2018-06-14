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Федерер, Тим и Чилич назвали своих фаворитов на чемпионате мира по футболу

Федерер, Тим и Чилич назвали своих фаворитов на чемпионате мира по футболу
Теннис / ATP

Швейцарец Роджер Федерер, австриец Доминик Тим и представитель Хорватии Марин Чилич назвали свои предпочтения на грядущем чемпионате мира по футболу в России.

«Не могу дождаться четверга. Швейцария может выиграть. Не хочу, чтобы на команду оказывалось давление, но, думаю, в этом году наша сборная может добиться больших успехов», – заявил Федерер.

«На каждом чемпионате мира болею за Англию», – заявил активный болельщик лондонского «Челси» Доминик Тим.

«Хорватия может стать тёмной лошадкой турнира. Сложно назвать своего фаворита, но, пожалуй, поставлю на Аргентину. Германия имеет классный состав и всегда отлично играет на чемпионате мира», – говорит Марин Чилич.

Чемпионат мира–2018 пройдёт в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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