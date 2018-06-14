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Донской уступил Гаске в матче второго круга турнира в Хертогенбосхе

Донской уступил Гаске в матче второго круга турнира в Хертогенбосхе
Теннис / ATP

Россиянин Евгений Донской в двух партиях уступил французу Ришару Гаске в матче второго раунда травяных соревнований в Хертогенбосхе – 2:6, 2:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. Гаске отметился 3 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и сумел реализовать 4 брейк-пойнта из 16. На счету Донского 4 эйса и 1 ошибка на подаче. Взять подачу соперника Евгений шансов не имел.

Соперником Гаске по четвертьфиналу соревнований станет победитель пары Стефанос Циципас (Греция, 5) – Малек Жазири (Тунис).

Хертогенбосх (м) 2018. 2-й круг
14 июня 2018 года, четверг. 12:10 МСК
Евгений
Донской
Ришар
Гаске
2:6 2:6
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