Соперницей Вандевей в четвертьфинале турнира в Хертогенбосхе будет Риске

Американская теннисистка Элисон Риске вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), в двух партиях обыграв представительницу Венгрии Фанни Штолляр (Q) со счётом 7:6 (7:1), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут. Элисон трижды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 9 эйсов, 7 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Хертогенбосхе Риске поспорит со своей соотечественницей Коко Вандевей (1).