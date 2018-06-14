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Соперницей Вандевей в четвертьфинале турнира в Хертогенбосхе будет Риске

Соперницей Вандевей в четвертьфинале турнира в Хертогенбосхе будет Риске
Теннис / WTA

Американская теннисистка Элисон Риске вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), в двух партиях обыграв представительницу Венгрии Фанни Штолляр (Q) со счётом 7:6 (7:1), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут. Элисон трижды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 9 эйсов, 7 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Хертогенбосхе Риске поспорит со своей соотечественницей Коко Вандевей (1).

Хертогенбосх (ж) 2018. 2-й круг
14 июня 2018 года, четверг. 12:10 МСК
Элисон
Риске
Фанни
Штолляр
7:6 6:2
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