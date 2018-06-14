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Ф. Лопес обыграл Симона, Пелья вышел на Федерера на турнире в Штутгарте

Ф. Лопес обыграл Симона, Пелья вышел на Федерера на турнире в Штутгарте
Теннис / ATP

Испанец Фелисьяно Лопес (8) в двух партиях обыграл представителя Франции Жиля Симона в матче второго раунда травяного турнира в Штутгарте – 7:6 (8:6), 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. Лопес отметился 16 подачами навылет, 4 двойными ошибками и сумел реализовать 2 брейк-пойнта из 4. На счету Симона 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 4 имевшихся.

Соперником Лопеса по четвертьфиналу соревнований станет победитель пары Ник Кирьос (Австралия, 4) – Максимильян Мартерер (Германия).

В параллельном матче второго круга аргентинец Гидо Пелья в двух сетах обыграл индуса Праджнеша Гуннесварана – 7:6 (7:4), 6:3. В матче первого круга Гуннесваран сенсационно выбил из розыгрыша турнира канадца Дениса Шаповалова.

Соперником Пельи в матче 1/4 финала станет швейцарец Роджер Федерер.

Федерер одержал волевую победу над М. Зверевым во втором круге в Штутгарте
Штутгарт 2018. 2-й круг
14 июня 2018 года, четверг. 12:15 МСК
Гидо
Пелья
Праджнеш
Гуннесваран
7:6 6:3
Штутгарт 2018. 2-й круг
14 июня 2018 года, четверг. 12:20 МСК
Жиль
Симон
Фелисьяно
Лопес
6:7 4:6
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