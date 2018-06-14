Ф. Лопес обыграл Симона, Пелья вышел на Федерера на турнире в Штутгарте

Испанец Фелисьяно Лопес (8) в двух партиях обыграл представителя Франции Жиля Симона в матче второго раунда травяного турнира в Штутгарте – 7:6 (8:6), 6:3.



Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. Лопес отметился 16 подачами навылет, 4 двойными ошибками и сумел реализовать 2 брейк-пойнта из 4. На счету Симона 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 4 имевшихся.



Соперником Лопеса по четвертьфиналу соревнований станет победитель пары Ник Кирьос (Австралия, 4) – Максимильян Мартерер (Германия).

В параллельном матче второго круга аргентинец Гидо Пелья в двух сетах обыграл индуса Праджнеша Гуннесварана – 7:6 (7:4), 6:3. В матче первого круга Гуннесваран сенсационно выбил из розыгрыша турнира канадца Дениса Шаповалова.

Соперником Пельи в матче 1/4 финала станет швейцарец Роджер Федерер.