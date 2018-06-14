Гаврилова и Гёргес подтвердили участие в турнире в Нью-Хэйвене

Действующая чемпионка австралийка Дарья Гаврилова и представительница Германии Юлия Гёргес подтвердили своё участие в турнире в Нью-Хэйвене (США), который пройдёт с 17 по 25 августа.

«С нетерпением жду возвращения в Нью-Хэйвен для защиты титула. Этот турнир всегда будет занимать особенное место в моём сердце из-за успешного выступления в 2017 году. Также я очень хочу вновь побывать в невероятных местных ресторанах», — приводит слова Гавриловой официальный сайт тура.

Ранее стало известно, что в Нью-Хэйвене выступит чешка Петра Квитова.