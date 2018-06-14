Остин: в 2020-м А. Зверев может возглавить рейтинг ATP

Экс-первая ракетка мира американка Трэйси Остин спрогнозировала возможный ход событий в мужском теннисе в ближайшие полтора года.



«Зверев сейчас на третьей строчке в рейтинге и не так сильно отстаёт от лидеров. Он в 2800 очках от Федерера и Надаля, которые удерживают все «Большие шлемы». Уже в следующем году Рафе будет 33, а Роджеру 38. Это не может длиться вечно, и, возможно, годы начнут брать своё. Зверев же наверняка пройдёт в более поздние стадии «мэйджоров».



Это то, что ему нужно для того, чтобы стать первой ракеткой мира в ближайшие полтора года. Он отлично показал себя и на «Ролан Гаррос», и на предыдущих турнирах», – цитирует Остин Tennis Channel.

А.Зверев: пытаюсь конкурировать с Надалем и Федерером, но они сейчас лучшие