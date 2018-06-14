Гимельстоб: Серена, пожалуйста, не играй в парном разряде на Уимблдоне

Бывший американский теннисист Джастин Гимельстоб оценил перспективы 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Серены Уильямс на Уимблдоне 2018 года.

«Я думаю, у неё высокие шансы на победу, но, пожалуйста, Серена, не играй в парном разряде. Думаю, ключевое значение будет иметь жеребьёвка. Однако в любом случае есть и другие сильные теннисистки, шансы на победу которых выше, чем у Серены», — приводит слова Гимельстоба Tennis World USA.

На прошедшем Открытом чемпионате Франции Уильямс снялась с матча с россиянкой Марией Шараповой в четвёртом круге. В парном разряде она в дуэте со своей сестрой Винус дошла до третьего круга.