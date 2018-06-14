Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Зона для болельщиков
Матч-центр:
Главная / Теннис /

20 эйсов помогли Кирьосу выйти в 1/4 финала соревнований в Штутгарте

20 эйсов помогли Кирьосу выйти в 1/4 финала соревнований в Штутгарте
Теннис / ATP

Австралиец Ник Кирьос (4) в трёх партиях обыграл представителя Германии Максимильяна Мартерера в матче второго круга травяных соревнований в Штутгарте – 6:4, 4:6, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. На счету Кирьоса 20 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 3-х. Его соперник отличился 18 подачами навылет, 3 двойными ошибками и реализовал 1 брейк-пойнт из 3-х имевшихся.

Соперником Кирьоса по четвертьфиналу турнира станет представитель Испании Фелисьяно Лопес (8).

Штутгарт 2018. 2-й круг
14 июня 2018 года, четверг. 14:10 МСК
Ник
Кирьос
Максимильян
Мартерер
6:4 4:6 6:3
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент