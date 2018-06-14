20 эйсов помогли Кирьосу выйти в 1/4 финала соревнований в Штутгарте

Австралиец Ник Кирьос (4) в трёх партиях обыграл представителя Германии Максимильяна Мартерера в матче второго круга травяных соревнований в Штутгарте – 6:4, 4:6, 6:3.



Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. На счету Кирьоса 20 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 3-х. Его соперник отличился 18 подачами навылет, 3 двойными ошибками и реализовал 1 брейк-пойнт из 3-х имевшихся.



Соперником Кирьоса по четвертьфиналу турнира станет представитель Испании Фелисьяно Лопес (8).