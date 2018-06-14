Бердых вышел в четвертьфинал турнира в Штутгарте, одолев Пэра

Чех Томаш Бердых (3) во втором круге травяного турнира в Штутгарте переиграл француза Бенуа Пэра со счётом 7:6 (7:3), 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 23 минуты. 32-летний уроженец Валашске-Мезиржичи, занимающий 19-е место в рейтинге АТР, 8 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку, отыграл единственный брейк-пойнт и сделал 1 брейк. Пэр исполнил 10 эйсов при 8 двойных.

В четвертьфинале соперником Бердыха станет либо канадец Милош Раонич (7), либо венгр Мартон Фучович. Четвертьфинальный матч состоится в пятницу, 15 июня.