Конта взяла верх над Уотсон и вышла в 1/4 финала турнира в Ноттингеме

Британка Йоханна Конта (4) во втором круге турнира в Ноттингеме одолела свою соотечественницу Хитер Уотсон со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. 27-летняя уроженка Сиднея, занимающая 22-е место в рейтинге WТА, исполнила 4 эйса, допустила 2 двойные ошибки, реализовала 2 брейк-пойнта из 3 и проиграла 1 гейм на своей подаче. Хитер 7 раз подача навылет при 2 двойных.

За выход в полуфинал соревнований Конта поспорит со словенкой Далилой Якупович, которая ранее оказалась сильнее Веры Лапко из Беларуси со счётом 6:2, 7:6 (8:6).