Барти легко вышла в четвертьфинал турнира в Ноттингеме

Лидер посева турнира WТА в Ноттингеме австралийка Эшли Барти во втором круге уверенно переиграла китаянку Инъин Дуань со счётом 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты. 22-летняя уроженка Ипсвича (Австралия), занимающая 17-е место в рейтинге WТА, 6 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки, отыграла оба брейк-пойнта и сделала 3 брейка. Инъин Дуань исполнила 1 эйс при 2 двойных.

В четвертьфинале Барти сыграет с британкой Кэйти Бултер (WC), которая ранее обыграла австралийку Саманту Стосур (WC) — 7:6, 6:1. Поединок Барти — Бултер пройдёт в пятницу, 15 июня.