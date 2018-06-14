Гаске: с годами переходить с грунта на траву всё сложнее

Француз Ришар Гаске после победы над россиянином Евгением Донским со счётом 6:2, 6:2 во втором круге турнира в Хертогенбосхе признался, что смена покрытий с грунта на траву даётся ему трудно.

«Всегда сложно выигрывать матч со счётом 6:2, 6:2. Помню, как 10 лет назад проиграл здесь Марку Жикелю в свой день рождения. Переход с грунта на траву, безусловно, самый сложный в сезоне, и с годами это становится всё сложнее. Мне необходимо играть как можно больше матчей, чтобы становиться лучше на этом покрытии», — приводит слова Гаске официальный сайт АТР.