Хачанов, Димитров, Пуи и Чхун Хён сыграют на выставочном турнире в Лондоне

Россиянин Карен Хачанов примет участие в выставочном турнире в лондонском клубе Харлингем, который пройдёт на траве с 26 по 29 июня. 22-летний москвич, занимающий 38-е место в рейтинге АТР, ранее отказался от участия в соревнованиях АТР в Хертогенбосхе.

Помимо Карена, в Харлингеме сыграют болгарин Григор Димитров, испанец Пабло Карреньо-Буста, французы Ришар Гаске и Люка Пуи, южноафриканец Кевин Андерсон и кореец Чхун Хён.

Напомним, в женской части соревнований своё участие подтвердила пятикратная чемпионка турниров серии «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова.