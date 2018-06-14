Хачанов, Димитров, Пуи и Чхун Хён сыграют на выставочном турнире в Лондоне

Россиянин Карен Хачанов примет участие в выставочном турнире в лондонском клубе Харлингем, который пройдёт на траве с 26 по 29 июня. 22-летний москвич, занимающий 38-е место в рейтинге АТР, ранее отказался от участия в соревнованиях АТР в Хертогенбосхе.
Помимо Карена, в Харлингеме сыграют болгарин Григор Димитров, испанец Пабло Карреньо-Буста, французы Ришар Гаске и Люка Пуи, южноафриканец Кевин Андерсон и кореец Чхун Хён.
Напомним, в женской части соревнований своё участие подтвердила пятикратная чемпионка турниров серии «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова.
Первая проба травы. Федерер начинает погоню за Надалем
Сразу после «Ролан Гаррос» пройдут первые турниры на траве – мужской Штутгарт, женский Ноттингем и объединённый Хертогенбосх.