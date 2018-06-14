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Люти: выиграв более 1000 матчей, Федерер всё равно жаждет побеждать

Люти: выиграв более 1000 матчей, Федерер всё равно жаждет побеждать
Теннис / ATP

Северин Люти, тренер швейцарца Роджера Федерера, оценил текущую форму своего подопечного, пропустившего грунтовый сезон.

«Я очень доволен той подготовкой, которую Роджер провёл перед турниром в Штутгарте. Он здорово сыграл с Мишей Зверевым и теперь с нетерпением ждёт следующего матча. Меня всегда восхищало то, насколько он мотивирован. Выиграв уже более 1000 матчей, он всё равно жаждет побеждать. Это удивительно», — приводит слова Люти SRF Sport.

В четвертьфинале турнира в Штутгарте Федерер сыграет с аргентинцем Гидо Пельей.

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