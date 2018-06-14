Люти: выиграв более 1000 матчей, Федерер всё равно жаждет побеждать

Северин Люти, тренер швейцарца Роджера Федерера, оценил текущую форму своего подопечного, пропустившего грунтовый сезон.
«Я очень доволен той подготовкой, которую Роджер провёл перед турниром в Штутгарте. Он здорово сыграл с Мишей Зверевым и теперь с нетерпением ждёт следующего матча. Меня всегда восхищало то, насколько он мотивирован. Выиграв уже более 1000 матчей, он всё равно жаждет побеждать. Это удивительно», — приводит слова Люти SRF Sport.
В четвертьфинале турнира в Штутгарте Федерер сыграет с аргентинцем Гидо Пельей.
Первая проба травы. Федерер начинает погоню за Надалем
Сразу после «Ролан Гаррос» пройдут первые турниры на траве – мужской Штутгарт, женский Ноттингем и объединённый Хертогенбосх.