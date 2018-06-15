Цонга: смешно, но я не думал, что настолько соскучусь по теннису

Француз Жо-Вильфрид Цонга выразил надежду, что успеет восстановиться к Открытому чемпионату США, который пройдёт с 27 августа по 9 сентября. В апреле 33-летний уроженец Ле-Мана перенёс операцию на колене.

«Я хочу вернуться к US Open, но пока не могу гарантировать, что это произойдёт. Ещё лучше было бы сыграть на небольшом турнире, чтобы получить игровую практику в преддверии соревнований Grand Slam. Это смешно, но я не думал, что смогу настолько соскучиться по теннису. Поэтому я сделаю всё, чтобы вернуться и вновь играть на хорошем уровне», — приводит слова Цонги Eurosport.