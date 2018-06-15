Барти: надеюсь, в этот раз я в Ноттингеме смогу сделать на шаг больше

Лидер посева турнира WТА в Ноттингеме австралийка Эшли Барти прокомментировала свою победу во втором круге над китаянкой Дуань Инъин со счётом 6:3, 6:2 и поделилась ожиданиями от встречи с британкой Кэйти Бултер.

«Мне противостояла очень непростая соперница. Играть в таких условиях было сложно. Но я очень рада, что смогла сыграть достаточно чисто. Такое ощущение, что я всегда здорово выступаю в Ноттингеме. Надеюсь, третий раз станет счастливым, и я смогу сделать на шаг больше.

Я не очень хорошо знаю свою следующую соперницу. Постараюсь найти какую-то информацию и буду стараться подготовиться как можно лучше", — цитирует Барти официальный сайт тура.

В двух предыдущих сезонах Барти в Ноттингеме не могла пройти дальше четвертьфинала.