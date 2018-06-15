Веснина: 5:0! Спасибо за эту победу, ребята!

Российская теннисистка Елена Веснина поблагодарила сборную России по футболу за уверенную победу на старте чемпионата мира 2018 года. Подопечные Станислава Черчесова в Москве разгромили команду Саудовской Аравии со счётом 5:0. Олимпийская чемпионка 2016 года посетила эту игру.

«5:0! Сборная России — молодцы. Спасибо за эту победу, ребята!» — написала Веснина в «Твиттере».

Официальный «инстаграм» WTA опубликовал фото Весниной на стадионе.

11 июня Елена Веснина и Екатерина Макарова стали первыми ракетками мира в парном разряде, несмотря на то что на Открытом чемпионате Франции они, выступая с другими партнёршами, проиграли в первом круге.