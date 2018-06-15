Брат Гильермо Кории дисквалифицирован на 8 месяцев

Младший брат экс третьей ракетки мира аргентинца Гильермо Кории Федерико получил восьмимесячную дисквалификацию и штраф в $ 10 тыс. за нарушение антикоррупционной программы.



26-летний теннисист не сообщил в соответствующие органы о предложении сдать несколько матчей на соревнованиях категории «фьючерс». Кроме того, когда Tennis Integrity Unit потребовал от Федерико Кории предоставить переписку по этому вопросу, он принёс на проверку телефон, восстановленный до заводских настроек.



6 из 8 месяцев дисквалификации и половина штрафа назначены условно и вступят в силу лишь в случае повторного нарушения Корией антикоррупционной программы.



В данный момент Федерико занимает 310-ю позицию в рейтинге ATP.

Срок дисквалификации Эррани увеличен до 10 месяцев