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Беккер использует дипломатический иммунитет для защиты от банкротства

Беккер использует дипломатический иммунитет для защиты от банкротства
Теннис / ATP

Трёхкратный победитель Уимблдона немец Борис Беккер пытается воспользоваться дипломатическим иммунитетом для защиты от процедуры банкротства, которая организована против него в Великобритании.

Юристы Беккера ссылаются на его должность спортивного и гуманитарного атташе в Центральноафриканской Республике. В связи с этим все судебные претензии к нему должны поступать через дипломатические каналы. В таком случае Борис может рассчитывать на иммунитет.

Летом 2017 года британский суд из-за задолженности перед одним из банков признал немца банкротом. Дипломатическую должность в ЦАР Беккер получил в апреле 2018-го.

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Источник: The Independent Сообщить об ошибке
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