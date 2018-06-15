Директор турнира в Пекине: Надаль уникален

Директор турнира в Пекине Томас Росс прокомментировал информацию о том, что испанец Рафаэль Надаль примет участие в соревнованиях, которые пройдут с 1 по 7 октября.

«Возможность включить в состав участников первую ракетку мира и одного из лучших теннисистов всех времён — это нечто невероятное. Рафа уникален. Мы так благодарны, что он продолжает поддерживать статус China Open. Помимо Рафы мы с нетерпением ждём возможность включить в состав других игроков топ-10 и представителей нового поколения», — приводит слова Росса Tennis World USA.