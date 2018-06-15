Дель Потро: Надаль выглядит свежим и может выиграть ещё много больших трофеев

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро прокомментировал негласное соревнование между испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером по количеству побед на турнирах «Большого шлема».



«Если у Надаля по-прежнему будет желание побеждать, он сможет выиграть ещё много трофеев. Так, как это сейчас делает Роджер на Уимблдоне и других крупных турнирах.



Надаль очень силён, пожалуй, даже слишком. Он постоянно улучшает свой бекхэнд, и именно поэтому он выигрывает так часто. Рафа выглядит свежим и здоровым. Все физические и психологические компоненты складываются в идеальный механизм для побед.



Победа Надаля на «Ролан Гаррос» увеличила количество выигранных им «мэйджоров» до 17. На счету Федерера 20 трофеев «Большого шлема».

Федерер: ожидал, что Надаль выиграет «Ролан Гаррос» и на этот раз