Хён Чхун снялся с турнира в Галле и может пропустить Уимблдон

Южнокореец Хён Чхун продолжает восстановление от травмы ноги, из-за которой он пропустил практически весь грунтовый сезон. Полуфиналист Australian Open-2017 планировал вернуться в тур к первым травяным турнирам, однако был вынужден сняться с соревнований в Галле. Его место в основной сетке займёт немец Ян-Леннард Штруфф.



Велика вероятность, что Чхун не сможет принять участие и в Уимблдоне. Окончательное решение 21-летний теннисист примет уже в ближайшее время.

Лучшим результатом Чхуна в рейтинге ATP было 19-е место, которое он занимал в апреле.

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