Шарди и Эбден поспорят за попадание в финал турнира в Хертогенбосхе

Француз Жереми Шарди в матче 1/4 финала травяных соревнований в Хертогенбосхе сумел обыграть американца Маккензи Макдональда – 6:4, 4:6, 7:6 (7:5).



Матч продолжался 2 часа 9 минут. На счету Шарди 22 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5 имевшихся. Его соперник отметился 13 подачами навылет, допустил 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из трех.



Соперником Шарди по полуфинальному матчу станет австралиец Мэттью Эбден, который не испытал проблем в матче с румыном Мариушем Копилом – 6:3, 6:3.



Встреча продлилась 1 час 6 минут. На счету победителя 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. Копил отметился 6 эйсами и 3 двойными ошибками.