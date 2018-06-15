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Шарди и Эбден поспорят за попадание в финал турнира в Хертогенбосхе

Шарди и Эбден поспорят за попадание в финал турнира в Хертогенбосхе
Теннис / ATP

Француз Жереми Шарди в матче 1/4 финала травяных соревнований в Хертогенбосхе сумел обыграть американца Маккензи Макдональда – 6:4, 4:6, 7:6 (7:5).

Матч продолжался 2 часа 9 минут. На счету Шарди 22 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5 имевшихся. Его соперник отметился 13 подачами навылет, допустил 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из трех.

Соперником Шарди по полуфинальному матчу станет австралиец Мэттью Эбден, который не испытал проблем в матче с румыном Мариушем Копилом – 6:3, 6:3.

Встреча продлилась 1 час 6 минут. На счету победителя 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. Копил отметился 6 эйсами и 3 двойными ошибками.

Хертогенбосх (м) 2018. 1/4 финала
15 июня 2018 года, пятница. 13:10 МСК
Мэттью
Эбден
Мариуш
Копил
6:3 6:3
Хертогенбосх (м) 2018. 1/4 финала
15 июня 2018 года, пятница. 12:05 МСК
Жереми
Шарди
Маккензи
Макдональд
6:4 4:6 7:6
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