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Векич стала первой полуфиналисткой турнира в Ноттингеме

Векич стала первой полуфиналисткой турнира в Ноттингеме
Теннис / WTA

Хорватская теннисистка Донна Векич, посеянная на турнире в Ноттингеме (Великобритания) под шестым номером, пробилась в полуфинал, в двух партиях обыграв представительницу Германии Мону Бартель со счётом 7:5, 6:1. Поединок продолжался 1 час 17 минут. Действующая чемпионка совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов. На счету Бартель 3 эйса, 6 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в финал Векич поспорит с победительницей матча Далила Якупович (Словения) Йоханна Конта (Великобритания, 4).

Ноттингем 2018. 1/4 финала
15 июня 2018 года, пятница. 13:10 МСК
Донна
Векич
Мона
Бартель
7:5 6:1
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