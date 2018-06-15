Векич стала первой полуфиналисткой турнира в Ноттингеме

Хорватская теннисистка Донна Векич, посеянная на турнире в Ноттингеме (Великобритания) под шестым номером, пробилась в полуфинал, в двух партиях обыграв представительницу Германии Мону Бартель со счётом 7:5, 6:1. Поединок продолжался 1 час 17 минут. Действующая чемпионка совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов. На счету Бартель 3 эйса, 6 двойных ошибок и 2 брейка.



За выход в финал Векич поспорит с победительницей матча Далила Якупович (Словения) — Йоханна Конта (Великобритания, 4).

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