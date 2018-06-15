Монфис расстался с тренером

Француз Гаэль Монфис объявил о прекращении сотрудничества с тренером – шведом Микаэлем Тиллстремом. Под руководством 46-летнего специалиста француз выступал с октября 2015 года. За это время он выиграл турниры в Вашингтоне (2016) и Дохе (2018).



«Очень жаль, что Микаэль покинул мою команду. Хотелось бы поблагодарить его за проделанную работу – мы многого добились вместе. В течение некоторого времени я приму решение относительно последующих шагов, связанных с поиском тренера», – цитирует Монфиса UBITENNIS.



В текущем сезоне Гаэль выиграл 16 матчей из 27, в результате чего опустился на 42-ю строчку в рейтинге ATP.

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