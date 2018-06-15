Федерер: в случае проблем я после любого матча уеду из Штутгарта в Базель

Швейцарец Роджер Федерер рассказал, как провёл время во время паузы, взятой на время грунтовой части сезона.



«Как я отдыхал от тенниса? У меня было очень много дел. Честно говоря, я всё ещё хочу, но обязательства перед турниром в Штутгарте сделали своё дело. Очень приятно иметь свободную неделю, когда ты можешь потратить время на обучение или детей. Но эти два месяца пролетели очень быстро.



Впрочем, турнир в Штутгарте очень удобен. Я очень близко к Базелю. В случае каких-то проблем я могу поехать домой после матча и уже на следующий день вернуться обратно», – цитирует Федерера Blick.



В матче третьего круга травяных соревнований в Штутгарте Федерер встретится с аргентинцем Гидо Пельей. Расстояние между Штутгартом и Базелем составляет 262 километра.