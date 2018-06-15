Барти разгромила Бултер в четвертьфинале турнира в Ноттингеме

Лидер посева турнира WТА в Ноттингеме австралийка Эшли Барти в четвертьфинале разгромила британку Кэйти Бултер (WC) со счётом 6:0, 6:2. Теннисистки провели на корте 59 минут. 22-летняя уроженка Ипсвича (Австралия), занимающая 17-е место в рейтинге WТА, 11 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету Бултер 2 двойные ошибки и 1 брейк.

В полуфинале Барти сыграет с победительницей противостояния Наоми Осака (Япония, 3) — Михаэла Бузэрнеску (Румыния, 5).