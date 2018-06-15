Мертенс проиграла Лоттнер во втором круге турнира в Хертогенбосхе

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс, посеянная на турнире в Хертогенбосхе (Нидерланды) под вторым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, проиграв представительнице Германии Антонии Лоттнер (Q) со счётом 5:7, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 43 минуты. Элисе трижды подала навылет и реализовала 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 5 двойных ошибок и 4 брейка.
За выход в полуфинал соревнований Лоттнер поспорит с представительницей Словакии Викторией Кужмовой.
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