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Мертенс проиграла Лоттнер во втором круге турнира в Хертогенбосхе

Мертенс проиграла Лоттнер во втором круге турнира в Хертогенбосхе
Теннис / WTA

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс, посеянная на турнире в Хертогенбосхе (Нидерланды) под вторым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, проиграв представительнице Германии Антонии Лоттнер (Q) со счётом 5:7, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 43 минуты. Элисе трижды подала навылет и реализовала 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 5 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Лоттнер поспорит с представительницей Словакии Викторией Кужмовой.

Хертогенбосх (ж) 2018. 2-й круг
15 июня 2018 года, пятница. 14:40 МСК
Антония
Лоттнер
Элисе
Мертенс
7:5 6:3
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