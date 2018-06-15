Раонич на двух тай-брейках обыграл Бердыха в 1/4 финала Штутгарта

Канадец Милош Раонич (7) пробился в полуфинал травяных соревнований в Штутгарте, обыграв представителя Чехии Томаша Бердыха (3) – 7:6 (7:2), 7:6 (7:1).



Матч продолжался 1 час 36 минут. На счету Раонича 24 эйса и 3 двойные ошибки. Взять подачу Бердыха канадец шансов не имел. Его соперник выполнил 9 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и не сумел реализовать ни одного из двух имевшихся брейк-пойнтов.



За выход в финал соревнований категории АТР 250 Раонич поборется с представителем Франции Люкой Пуи (2).