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Раонич на двух тай-брейках обыграл Бердыха в 1/4 финала Штутгарта

Раонич на двух тай-брейках обыграл Бердыха в 1/4 финала Штутгарта
Теннис / ATP

Канадец Милош Раонич (7) пробился в полуфинал травяных соревнований в Штутгарте, обыграв представителя Чехии Томаша Бердыха (3) – 7:6 (7:2), 7:6 (7:1).

Матч продолжался 1 час 36 минут. На счету Раонича 24 эйса и 3 двойные ошибки. Взять подачу Бердыха канадец шансов не имел. Его соперник выполнил 9 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и не сумел реализовать ни одного из двух имевшихся брейк-пойнтов.

За выход в финал соревнований категории АТР 250 Раонич поборется с представителем Франции Люкой Пуи (2).

Штутгарт 2018. 1/4 финала
15 июня 2018 года, пятница. 14:30 МСК
Милош
Раонич
Томаш
Бердых
7:6 7:6
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