Конта уверенно победила Якупович и вышла в полуфинал турнира в Ноттингеме

Британка Йоханна Конта (4) в четвертьфинале турнира в Ноттингеме взяла верх над словенкой Далилой Якупович со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. 27-летняя уроженка Сиднея, занимающая 22-е место в рейтинге WТА, сделала по 1 эйсу и двойной ошибке, реализовала 5 брейк-пойнтов из 9 и проиграла 2 гейма на своей подаче. Далила исполнила 3 подачи навылет при 3 двойных.



За выход в финал соревнований Конта поспорит с хорваткой Донной Векич (6), ранее обыгравшей немку Мону Бартель — 7:5, 6:1. Полуфинал пройдёт в субботу, 16 июня. Вторую путёвку в финал разыграют австралийка Эшли Барти (1) и победительница встречи Наоми Осака (3) — Михаэла Бузэрнеску (5).

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