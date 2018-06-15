Федерер обыграл Пелью и вышел в полуфинал турнира в Штутгарте

Швейцарец Роджер Федерер (1) в четвертьфинале турнира в Штутгарте переиграл аргентинца Гидо Пелью со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 5 минут. 36-летний уроженец Базеля, занимающий второе место в рейтинге АТР, исполнил 4 эйса, обошёлся без двойных ошибок, отыграл оба брейк-пойнта и сделала 2 брейка. Пелья 6 раз подал навылет при 1 двойной.

За выход в финал Федерер поспорит либо с австралийцем Ником Кирьосом (4), либо с испанцем Фелисьяно Лопесом (8). Полуфинал состоится в субботу, 16 июня, а финал — в воскресенье. Напомним, Федерер пропустил грунтовую часть сезона.